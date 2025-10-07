В Коктебеле стартовал IХ Всероссийский конкурс-пленэр «Крымская палитра»

В Коктебеле начал свою работу IХ Всероссийский конкурс-пленэр «Крымская палитра».
В проекте принимают участие представители 12 лучших художественных училищ Российской Федерации: Воронежа, Краснодара, Москвы, Ростова, Екатеринбурга, Кемерово, Пензы, Самары, Саратова, Донецка, Симферополя, и, впервые, — Новоалтайска.
На открытии пленэра директор Крымского художественного училища им. Н. С. Самокиша Виктор Ермаков поздравил присутствующих со стартом творческого проекта, пожелал конкурсантам удачи и хороших работ. Также он зачитал приветственный адрес от министра культуры Республики Крым Татьяны Манежиной, в котором отмечено высокое значение пленэра в развитии художественного образования в России и формировании тесных связей между училищами, подчеркнуты профессионализм в выбранной профессии, постоянное самосовершенствование студентов и педагогов.
Участники пленэра посетили Историко-культурный, мемориальный музей-заповедник «Киммерия М.А. Волошина», где для них была проведена экскурсия с обзором выставок.
Напоминаем, конкурс проводится в номинациях «Натюрморт» и «Пейзаж». Победителей определит компетентное жюри, состоящее из представителей Министерства культуры Республики Крым и Союза художников России.
Выставка по итогам пленэра откроется 17 октября.
источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым; Фотоматериалы — Крымское художественное училище им. Н. С. Самокиша
