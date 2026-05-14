В Коктебеле строят набережную
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:04 14.05.2026

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк в ходе рабочей поездки проверил ход строительства набережной в пгт. Коктебеле.

На объекте продолжается бетонирование плит благоустройства и перекрытий ливневой канализации, а также заливка монолитных конструкций пандусов и подпорных стен. В рамках инженерной защиты специалисты приступили к земляным работам для устройства водоотводных лотков за противооползневыми сооружениями. Параллельно ведётся монтаж ливневой канализации, установка водоприёмных лотков и оформление деформационных швов парапета.

На отдельных участках уже выполняются работы по чистовой отделке: укладываются бордюры, ведутся штукатурные работы и монтаж тротуарной плитки. Проводится подготовка оснований для дальнейшего расширения пешеходных зон.

При этом зафиксировано отставание от графика, в том числе из‑за неблагоприятных погодных условий. Председатель Правительства поставил задачу увеличить численность рабочих до ста человек, привлечь дополнительную технику и оперативно нарастить ресурсы для ускорения темпов строительства.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым 

