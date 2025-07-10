В Коктебеле запускают в работу новую электроподстанцию

Строительство объекта велось с сентября 2023-го по июнь текущего года, его стоимость составила более 2,5 млрд рублей. Подстанция обеспечит электроснабжение потребителей в Коктебеле и других близлежащих населенных пунктах. Помимо этого, от нее будут запитаны объекты коммунальной и курортной инфраструктуры, включая сеть строящихся канализационных очистных сооружений.

Как подчеркнул Сергей Аксёнов, объект построен в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина по модернизации электросетевого комплекса республики.

Сегодня в Феодосийском городском округе ведется активное строительство за счет как бюджетных, так и частных инвестиций. Растет спрос на электричество среди отельеров и других предпринимателей, которые хотят вести свой бизнес в этом муниципалитете. Поэтому, уверен, запуск подстанции «Юнга» мощностью 50 МВА открывает новые возможности для развития всего округа. Благодарю руководство и специалистов ГУП РК «Крымэнерго», а также подрядчика за своевременно и качественно выполненные работы, – сказал Глава Крыма.

Вместе с тем Сергей Аксёнов отметил, что развитие и модернизация электросетевого хозяйства в республике остается одним из приоритетных вопросов, требующих решения. Так, за счет средств «Крымэнерго» планируется обновить еще 130 подстанций в муниципальных образованиях Крыма.

В ближайшее время изучим варианты выделения дополнительных средств на замену и других энергообъектов. Прошу крымчан продолжать писать обращения через социальные сети по вопросам нестабильного напряжения в сетях. Это помогает нам определять приоритетность и очередность работ. Подчеркну еще раз, что вопрос обновления электросетевого хозяйства находится на особом контроле, – добавил Глава республики.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров РК Игорь Михайличенко, заместитель Председателя Совета министров РК Николай Воробьев, глава администрации города Феодосии Владимир Ким, генеральный директор ГУП РК «Крымэнерго» Максим Шклярский, другие.

СПРАВКА. Строительство новой подстанции 110 кВ «Юнга» и отходящих от нее линий электропередачи 110 кВ и 35 кВ в поселке городского типа Коктебель велось в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». На объекте установлено высокотехнологичное оборудование, в том числе два силовых трансформатора мощностью по 25 МВА каждый, распределительный пункт и пять трансформаторных подстанций, современные средства автоматизации, цифровые комплексы релейной защиты, связи и передачи данных. Кроме того, произведена реконструкция существующих подстанций 110 кВ «Коктебель» и «Старый Крым».

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым