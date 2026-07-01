В коллекции лилейников Никитского ботанического сада — всё солнце лета

Коллекция лилейников Никитского ботанического сада уникальна, она насчитывает 225 видов, сортов и гибридных форм, что не удивительно, ведь их интродукция ведётся с первых лет существования Сада.

На выставочной экспозиции в Верхнем парке Арборетума представлено на этот раз 155 образцов, которые в полной мере демонстрируют все декоративные и биологические признаки культуры, – рассказывает директор НБС-ННЦ, академик РАН Юрий Плугатарь. – Коллекция, действительно, вдохновляет и красотой, и ароматами. Недаром лилейник называют цветком радости. Очень привлекательна и сама палитра: вы увидите лилейники в кремовых и персиковых «нарядах», очень красивы сорта бордовых и ярко-розовых оттенков как простых, так и махровых форм. Одним из основных достоинств лилейника является его «жаростойкость»: в условиях Южного берега Крыма он обильно цветёт в самые жаркие месяцы – июнь-август.

Также, рассказывая о коллекции, Юрий Владимирович подчеркнул, что Никитский ботанический сад, являясь Национальным научным центром РАН, не просто сохраняет и пополняет коллекцию, но и ведёт активную селекционную работу.

Наши учёные целенаправленно работают над выведением сортов, которые прекрасно чувствуют себя в жарком, сухом климате Южного берега Крыма и схожих с ним регионов, — делится подробностями Юрий Плугатарь. – Выведенные ими сорта обладают высокой жаро и засухоустойчивостью и одновременно – хорошей зимостойкостью. Большое внимание уделяется различным характеристикам, ведь разнообразие кроется в деталях. Наши селекционеры ищут и закрепляют различные интересные признаки: разные формы цветка, необычная окраска, сроки и продолжительность цветения, высота растения, прочность цветоносов, устойчивость к болезням.

Так что, если планируете сажать лилейник в жарком или не самом простом климате, непременно присмотритесь к сортам, выведенным в НБС-ННЦ – они зачастую оказываются намного надёжнее зарубежных аналогов.

Традиционно яркие лилейники украшают не только выставочную площадку, они представлены во всех парках Никитского ботанического сада.

Например, на 24-й куртине (Нижний парк Арборетума) представлен тип цветочного оформления в виде миксбордера, здесь создано несколько отдельных участков в различных цветовых решениях с разными растениями-компаньонами. Все они призваны подчеркнуть красоту цветущих лилейников и продлевают общий период цветения миксбордера. Комбинирование сортов лилейника и растений-компаньонов основано как на сочетании формы и окраски цветков и листьев лилейников с другими цветами, так и на их контрасте.

Экспонируемые сорта, обладают различными биологическими и морфологическими признаками, такими как тип нарастания листьев: вечнозелёные (‘Cherry Eyed Pumpkin’), полувечнозелёные (‘Prairie Blue Eyes’), «спящие» (‘Melon’); высота цветоноса: карликовые (‘Siloam Fairytale’), низкорослые (‘Buffy’s Doll’), среднерослые (‘Family Party’), высокорослые (‘Blushing Belle’); размер цветка: миниатюрные (‘Stella de Oro’), мелкоцветковые (‘Yuulong’), крупноцветковые (‘Blushing Angel’) и гигантские (‘Beverly Hills’); тип окраски цветка: одноцветные (‘Cup of Sunshine’), многоцветные (‘Baronet’s Badge’), двутонные (‘Luxury Lace’), двухцветные (‘Franc Hals’); форма цветка: округлые (‘Joan Senior’), треугольные (‘Winning Ways’) и звёздчатые (‘King of Hearts’) и др.

По словам куратора коллекции, ведущего научного сотрудника лаборатории цветоводства, кандидата биологических наук Ирины Улановской, выставка лилейников предположительно продлится до третьей декады августа. Цветок лилейника, как известно, живёт только сутки, но обилие бутонов создаёт эффект непрерывного цветения, ведь на одном взрослом растении образуется до тридцати цветоносов со множеством цветков. Открываясь один за другим, они создают впечатление непрерывного цветения.

источник: пресс-служба Никитского ботанического сада

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