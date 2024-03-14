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В колонию отправится житель Феодосии, управлявший автомобилем в нетрезвом виде
Фото: прокуратура РК

В колонию отправится житель Феодосии, управлявший автомобилем в нетрезвом виде

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:49 14.03.2024

Прокуратура Феодосии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Судом установлено, что второго января текущего года мужчина, находясь в нетрезвом виде, сел за руль автомобиля «Деу Нексиа», подвергнув опасности иных участников дорожного движения. Возле дома 31 по ул. Революционная в городе Феодосии он был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД, на требование о прохождении медицинского освидетельствования на предмет состояния опьянения ответил отказом, — рассказали в прокуратуре.

Суд согласился с позицией прокурора и приговорил мужчину к 1 году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он лишен права управления транспортными средствами сроком на 5 лет 8 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

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