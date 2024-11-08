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В комплексную программу восстановления берегозащитных сооружений Крыма до 2030 года включены работы по 35 объектам
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В комплексную программу восстановления берегозащитных сооружений Крыма до 2030 года включены работы по 35 объектам

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:10 08.11.2024

На сегодняшний день в Крыму продолжается ремонт 23 берегоукрепительных сооружений, пострадавших в результате стихии в ноябре прошлого года. Об этом Глава Республики Крым сообщил в своем Telegram-канале.

Ряд первоочередных работ будет завершен до конца текущего года. Это в том числе восстановление покрытия набережных, а также волноотбойных стенок, пляжей, ограждений, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

В комплексную программу восстановления берегозащитных сооружений Крыма до 2030 года включены работы по 35 объектам

Также уточняется, что продолжается подготовка комплексной программы восстановления берегозащитных сооружений до 2030 года. В нее включены работы на 35 берегоукрепительных сооружениях: 16 объектов реконструируют, на 19 будет сделан капитальный ремонт. После восстановления сооружений, подлежащих капремонту, площадь пляжных зон увеличится в среднем на 68 %, реконструкция позволит расширить пляжи на 83 %.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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