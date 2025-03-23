В Комсомольском парке им. Героя Советского Союза Марии Байды теперь есть «Нептун»

Скульптура Вячеслава Яковлева «Нептун» раньше находилась на территории ресторана «Севас», который сейчас демонтируют. Когда начался демонтаж, на Правительство Севастополя вышел владелец скульптуры и бывшего ресторана «Рыбацкий стан» Александр Приходько. Он принял решение передать скульптуру в дар городу (ещё при Украине, он приобрел «Нептуна» в художественном фонде города).

Губернатор Михаил Развожаев поручил поставить скульптуру в Комсомольском парке в центре города.

Кроме больших работ, которые создавал скульптор, у него была целая серия парковых скульптур. Многие работы уже утрачены, часть сохранилась в частных коллекциях. Напомню, преподаватель нашей художественной школы Валерий Либа рассказал мне, что «Спрут» выставлен на продажу на сайте «Авито». Мы его выкупили и установили здесь, в Комсомольском парке. И сегодня в парке установлена вторая работа — «Нептун», — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Справочно: Вячеслав Яковлев — автор важных культурных объектов Севастополя: мемориала героическим защитникам Севастополя 1941-1942 гг., Триумфальной арки в честь 200-летия Севастополя, барельефа на здании кинотеатра «Россия» и памятного знака «Покорителям космоса».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя