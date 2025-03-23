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В Комсомольском парке им. Героя Советского Союза Марии Байды теперь есть «Нептун»
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Комсомольском парке им. Героя Советского Союза Марии Байды теперь есть «Нептун»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:58 23.03.2025

Скульптура  Вячеслава Яковлева «Нептун» раньше находилась на территории ресторана «Севас», который сейчас демонтируют. Когда начался демонтаж, на Правительство Севастополя вышел владелец скульптуры и бывшего ресторана «Рыбацкий стан» Александр Приходько. Он принял решение передать скульптуру в дар городу (ещё при Украине, он приобрел «Нептуна» в художественном фонде города).

Губернатор Михаил Развожаев поручил поставить скульптуру в Комсомольском парке в центре города.

Кроме больших работ, которые создавал скульптор, у него была целая серия парковых скульптур. Многие работы уже утрачены, часть сохранилась в частных коллекциях. Напомню, преподаватель нашей художественной школы Валерий Либа рассказал мне, что «Спрут» выставлен на продажу на сайте «Авито». Мы его выкупили и установили здесь, в Комсомольском парке. И сегодня в парке установлена вторая работа — «Нептун», — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Справочно: Вячеслав Яковлев — автор важных культурных объектов Севастополя: мемориала героическим защитникам Севастополя 1941-1942 гг., Триумфальной арки в честь 200-летия Севастополя, барельефа на здании кинотеатра «Россия» и памятного знака «Покорителям космоса».

Узнайте больше:  "Русская весна": членам севастопольских избирательных комиссий вручили медали

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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