В конце мая 2021 года 108 крымских семей получат новые квартиры

С 2017 года в Крыму действует программа «Стандартное жилье». Главное ее преимущество — это то, что, благодаря субсидии бюджета Республики Крым, человек может приобрести жилье на 30% дешевле рыночной стоимости. Об этом рассказал вице-премьер РК Евгений Кабанов.

Если в Симферополе квадратный метр стоит 75-80 тыс. рублей, то дольщик, который воспользуется программой, сможет купить квартиру от 45 тыс. рублей за кв.м. Это хорошее подспорье, чтобы решить жилищный вопрос, остро стоящий перед многими семьями, — отметил Евгений Кабанов.

По его информации, часть денег оплачивает физическое лицо, а 30% компенсирует Республика. Субсидия составляет порядка 70 млн. рублей. В рамках реализации данного проекта в 2018-2020 годах введены в эксплуатацию четыре 108-квартирных жилых дома в Симферополе общей площадью более 20 тысяч кв. метров.

Совсем скоро новоселы пятого 108-квартирного жилого дома в крымской столице получат ключи. Сейчас идет регистрация права собственности и постановка дома на кадастровый учет.

Кроме того, по той же программе «Стандартное жилье» продолжается строительство 198-квртирного жилого дома в городе Саки.

СПРАВКА: Право на приобретение такого жилья имеют двадцать категорий граждан, среди них медицинские работники, педагоги, работники культуры и спорта, многодетные и молодые семьи, а также инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.

Для социальных категорий граждан (медицинских работников, педагогов, государственных и муниципальных служащих, работников физической культуры и спорта, работников социальной защиты, работников культуры, работников государственных и муниципальных предприятий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, семей, имеющих 3-х и более детей, молодых семей) предусмотрены меры поддержки в форме предоставления субсидий за счет средств бюджета Республики Крым в размере до 30% стоимости при приобретении стандартного жилья.

На сегодняшний день в список граждан, желающих приобрести стандартное жилье, включено 966 граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья.

В 2020 году 112 семей улучшили жилищные условия путем участия в данной программе (в т.ч. 106 семей с использованием средств социальной выплаты).

В 2021 году еще 108 семей смогут воспользоваться правом на приобретение стандартного жилья.