В конце мая в МФЦ Крыма откроется предварительная запись для получения выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет

С 29 мая 2020 года откроется предварительная запись в ГБУ РК «МФЦ» для получения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Её можно будет оформить на официальном портале ГБУ РК «МФЦ». Претендовать на такую выплату смогут родители или законные представители ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, которые проживают в Российской Федерации на постоянной основе.

Выплата положена на детей, которые по состоянию на 1 июня 2020 достигли возраста трех лет, но не более восьми лет. Подать заявление можно по месту регистрации заявителя, то есть в том населенном пункте, в котором родитель прописан. Обязательным условием получения выплат является размер среднедушевого дохода семьи — он не должен превышать величины прожиточного минимума на душу населения в Крыму за II квартал 2019 года (10 748 рублей), — отмечают в пресс-службе ГБУ РК «МФЦ».

Ежемесячная выплата устанавливается в размере 50% от прожиточного минимума на детей за II квартал 2019 в Республике Крым (5612,5 рублей на одного ребенка). Также, если в семье по состоянию на 1 января 2020 года был ребенок в возрасте от 3 до 7 лет, то семья получит деньги и за первые 5 месяцев 2020 года. Если 3 года исполнилось в период с января по июнь, то семья получит доплату за время с момента достижения ребенком возраста трёх лет в 2020 году до назначения выплаты.

Для оформления выплаты необходимо собрать следующий пакет документов:

паспорт гражданина Российской Федерации — заявителя;

документ, удостоверяющий личность супруга (при наличии);

свидетельство о рождении ребенка (детей);

страховой номер индивидуального лицевого счёта свой и ребёнка (детей);

свидетельство о регистрации брака;

документ, подтверждающий полномочия опекуна (при его обращении);

реквизиты банковского счета, на которые будет перечислена выплата (либо данные номера и адреса почтового отделения).