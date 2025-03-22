В конце марта у крымчан — длинные выходные

Согласно республиканскому закону, на территории Крыма этот день является праздничным и выходным. Рабочими станут четыре дня, начиная со вторника, 1 апреля.

В начале мая всех россиян ждут сразу две короткие рабочие недели по случаю празднования Дня Весны и труда и 80-й годовщины Великой Победы. Люди будут отдыхать с 1 по 4 мая, а затем с 8 по 11 мая включительно.

Справка: Ураза-байрам – праздник, знаменующий завершение священного месяца Рамадан и поста у мусульман. С раннего утра в этот день проходят торжественные богослужения в мечетях Крыма и всей России. В этом году он выпадает на понедельник, 31 марта. Выходной день по случаю праздника объявлен в этот же день.

источник: РИА Новости Крым