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В конце марта у крымчан - длинные выходные
фото: pxhere.com

В конце марта у крымчан — длинные выходные

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 13:24 22.03.2025

Первая рабочая неделя апреля для крымчан будет сокращенная. Выходным днем станет понедельник, 31 марта. Это связано с празднованием мусульманского праздника Ураза-байрам.

Согласно республиканскому закону, на территории Крыма этот день является праздничным и выходным. Рабочими станут четыре дня, начиная со вторника, 1 апреля.

В начале мая всех россиян ждут сразу две короткие рабочие недели по случаю празднования Дня Весны и труда и 80-й годовщины Великой Победы. Люди будут отдыхать с 1 по 4 мая, а затем с 8 по 11 мая включительно.

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Справка: Ураза-байрам – праздник, знаменующий завершение священного месяца Рамадан и поста у мусульман. С раннего утра в этот день проходят торжественные богослужения в мечетях Крыма и всей России. В этом году он выпадает на понедельник, 31 марта. Выходной день по случаю праздника объявлен в этот же день.

источник: РИА Новости Крым 

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