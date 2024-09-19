В конце сентября на Ай-Петри пройдёт Фестиваль северной ходьбы

Официальное открытие фестиваля состоится 28 сентября в 11:30. За ним, в 12.00, запланирован общий старт на дистанцию 1 234 м. Возраст участников – до 80 лет. Все спортсмены будут поощрены памятными медалями.

В этот же день в 12.45 запланирован старт на 3 000 м, лично-командный зачёт. Возраст участников – до 65 лет. Определение победителей в личном зачете среди мужчин и женщин за 1, 2 и 3 место и командный зачет (1, 2 и 3 место) среди муниципальных образований Крыма и других регионов России по двум лучшим результатам членов команды (состав команд не менее 6 человек, количество команд не ограничено, участие в стартах без регистрационного взноса).

Во второй день фестиваля, 29 сентября, в 10:30 будут предложены соревновательные дистанции на 6 000 м и 9 000 м. В 13:00 состоится награждение участников.

Фестиваль пройдёт при поддержке Министерства спорта Республики Крым и Администрации Ялты в рамках Всероссийского проекта «Северная ходьба – новый образ жизни». Организаторами Фестиваля выступают Федерация спортивного туризма Республики Крым и Федерация северной ходьбы города Ялты.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта