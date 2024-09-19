Прямо сейчас:
Главная | Спорт | В конце сентября на Ай-Петри пройдёт Фестиваль северной ходьбы
актуально в республике
В конце сентября на Ай-Петри пройдёт Фестиваль северной ходьбы
фото: пресс-служба администрации Ялты

В конце сентября на Ай-Петри пройдёт Фестиваль северной ходьбы

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 21:22 19.09.2024

Инициатор проекта – заслуженный мастер спорта России, чемпионка мира и Европы, призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Ирина Слуцкая.

Официальное открытие фестиваля состоится 28 сентября в 11:30. За ним, в 12.00, запланирован общий старт на дистанцию 1 234 м. Возраст участников – до 80 лет. Все спортсмены будут поощрены памятными медалями.

В этот же день в 12.45 запланирован старт на 3 000 м, лично-командный зачёт. Возраст участников – до 65 лет. Определение победителей в личном зачете среди мужчин и женщин за 1, 2 и 3 место и командный зачет (1, 2 и 3 место) среди муниципальных образований Крыма и других регионов России по двум лучшим результатам членов команды (состав команд не менее 6 человек, количество команд не ограничено, участие в стартах без регистрационного взноса).

Узнайте больше:  У сборной Крыма - 13 медалей на Всероссийских соревнованиях по всестилевому карате в Анапе

Во второй день фестиваля, 29 сентября, в 10:30 будут предложены соревновательные дистанции на 6 000 м и 9 000 м. В 13:00 состоится награждение участников.

Фестиваль пройдёт при поддержке Министерства спорта Республики Крым и Администрации Ялты в рамках Всероссийского проекта «Северная ходьба – новый образ жизни». Организаторами Фестиваля выступают Федерация спортивного туризма Республики Крым и Федерация северной ходьбы города Ялты.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Просмотры: 2 119

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: спорт в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
спорт в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.