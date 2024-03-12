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В Кореизе перекрыт участок дороги. Временно
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Кореизе перекрыт участок дороги. Временно

Опубликовал: КрымPRESS в Дороги Крыма 12:52 12.03.2024

На Мискорском спуске в Кореизе проходят восстановительные работы:

В пгт. Кореиз временно ограничено движение транспортных средств на ул. Мисхорский спуск, в районе дома №1. На аварийном участке идут ремонтно-восстановительные работы. В местах перекрытия движения установлены технические средства ограничивающее проезд транспорта. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте Администрации Ялты на Портале Правительства Республики Крым.  Просим заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути движения! — отмечают в Отделе информационной политики Администрации города Ялта. 

 

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