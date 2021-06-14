В Корпорации развития Республики Крым уверены: время инвестировать в кемпинги

Крым лидирует у российских туристов в списке летнего направления для отдыха. И это не удивительно — все, кто устал от «каменных джунглей», едут на полуостров за порцией здоровья, живописными закатами, ужином в рыбном ресторанчике, ночными прогулками по набережным прибрежных городов. А для страстных любителей природы и отдыха под звёздным небом есть кемпинги. По информации Корпорации развития Республики Крым (КРРК), это направление приобретает популярность не только у отдыхающих, но и у бизнесменов. Один из перспективных бизнес-проектов реализован в курортной Алуште, в селе Рыбачье.

Всего за несколько месяцев инвестору удалось обустроить заброшенную территорию. В рамках проекта реконструирована подпорная стена, лестница, обустроены спуски для колясок, тротуар, создана пешеходная зона. В июне этого года кемпинг встретил первых гостей. Сам кемпинг включает зону вместимостью более 100 машин, места для размещения 120 палаток, 12 стоянок для автодомов, душевые кабинки, пункты проката пляжного инвентаря, летнее кафе и торговые палатки. Планируемый объем инвестиций в проект составит около 16 млн. рублей, на сегодняшний день уже вложено 7, 3 млн. рублей, — рассказали в КРРК.

Всего по данным министерства курортов и туризма РК, в Крыму расположены 16 автокемпингов, из них 11 глэмпинг и 3 кемпинга.

В целях безопасности, в Крыму самостоятельно разбивать лагерь разрешается не везде. Для «палаточников» или автотуристов оборудованы кемпинги. За доступную сумму на территории можно остановиться в палатке или обустроить под жильё личный автомобиль, трейлер. Кроме того, на таких территориях все блага цивилизации: туалет, душ, магазин, электричество. Традиционно кемпинги в Крыму расположены на западе, востоке и юге полуострова. В основном предпочтения сформировались из-за пейзажей и доступности к морю, наличия видовых площадок, — рассказал журналу «Инвестируй в Крым» министр экономического развития РК Дмитрий Шеряко.

По словам министра, в Крыму есть множество локаций для развития этого бизнес-направления. Подробнее о перспективах, а также интересных инвестиционных площадках под кемпинги — в свежем выпуске журнала «Инвестируй в Крым».