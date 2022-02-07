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В Корпорации развития Республики Крым – новый руководитель
Фото: пресс-служба КРРК

В Корпорации развития Республики Крым – новый руководитель

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:30 07.02.2022

Новым генеральным директором Корпорации развития Республики Крым стал Даниил Пидаев. Он сменил на этом посту Дмитрия Ворону. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития РК.

Сообщается, что экс-руководитель КРРК продолжит заниматься темой инвестиций и экономики в ранге советника Главы РК.

О новом гендиректоре Корпорации развития Крыма известно вот что: 31-летний Даниил Пидаев с марта 2021 года работал заместителем гендиректора – директором департамента производственного и инфраструктурного обеспечения КРРК. До этого работал на различных должностях в министерстве строительства и архитектуры Республики и в Службе финансового надзора РК.

Одна из первоочередных задач – это привлечение в Республику Крым 1 трлн. рублей инвестиций, что озвучил нам Президент РФ. Задачи все, считаю, выполнимые. Будем работать дальше, — обозначил задачи Корпорации развития Республики Крым новый руководитель. 

По словам Пидаева, КРРК занимается на сегодняшний день сопровождением 225 инвестпроектов на сумму 223 млрд рублей.

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