В корпусе Института экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского завершили монолитные работы

В реконструируемом в Симферополе корпусе Института экономики и управления Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского специалисты публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и подрядной организации завершили монолитные работы. Об этом сообщили в пресс-службе ППК «Единый заказчик», выступающей государственным заказчиком работ по реконструкции объекта.

После окончания строительных работ площадь реконструируемого корпуса составит 7,7 тыс. кв. м. Архитектурные решения будущего здания с переменной этажностью в 5-6 наземных этажей будут лаконично интегрированы в окружающую застройку Центрального района Симферополя. В новом корпусе Института экономики и управления смогут учиться более 700 студентов вуза. Специалисты оборудуют там просторные учебные аудитории, комфортные рекреационные зоны, лекционный зал с фойе, а также административные и бытовые помещения, – сообщил генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.

В настоящее время строители уже в полном объеме завершили на объекте все необходимые монолитные работы, завершают монтаж окон и витражей, приступили к устройству кровли, внутренних стен и перегородок. Завершить реконструкцию здания Института экономики и управления КФУ им. В.И. Вернадского планируется в 2027 году.

Помимо этого корпуса, на базе университета «Единый заказчик» в настоящее время реализует проекты по строительству еще пяти учебно-лабораторных корпусов общей площадью более 46 тыс. кв. м. Также специалистами уже возведены два новых студенческих общежития на 250 и 450 мест.

Обновленная инфраструктура КФУ им. В.И. Вернадского позволит существенно расширить возможности вуза по подготовке новых кадров, а также создать дополнительные условия для научной и проектной деятельности учащихся и преподавателей. Все ремонтные и строительно-монтажные работы проводятся с учетом современных нормативных требований и стандартов, применяемых к образовательным учреждениям Российской Федерации.

Крымский Федеральный университет имени В.И. Вернадского объединяет 13 институтов, шесть колледжей, академию и техникум. Более 23 тысяч студентов из России и зарубежных стран обучаются там по программам высшего и среднего профессионального образования в области медицины и здравоохранения, сельского хозяйства, строительства и архитектуры и др.

источник: пресс-служба ППК «Единый заказчик»

Просмотры: 11