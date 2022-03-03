За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 39 человек. Выписаны 67 пациентов. На данный момент в больницах находится 554 пациента, из них 416 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 949 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. По состоянию на утро 3 марта в городе зарегистрированы 374 новых случая заболевания COVID-19. Умерли 6 человек в возрасте от 67 до 88 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболело новой коронавирусной инфекцией 76 731 человек, выздоровели 71 882.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 3 марта сделали прививку от коронавируса 304 566 человек. Второй этап вакцинации прошли 292 460 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 3 марта поступило более 351 тысячи доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.