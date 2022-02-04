В ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 72 человек

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 72 человека. Выписаны 52 пациента, всего выздоровели 64 человека. На данный момент в больницах находятся 647 пациентов, из них 512 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 839 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. По состоянию на утро 4 февраля в городе зарегистрированы 493 новых случая заболевания COVID-19. Умерли 5 человек в возрасте от 62 до 82 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 59 346 человек.

В настоящий момент выздоровели 51 922 человека, 1 979 умерли.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 4 февраля сделали прививку от коронавируса 296 593 человека. Второй этап вакцинации прошли 282 784 жителя региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 4 февраля поступило более 351 тысячи доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.