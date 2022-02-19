Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | В ковидные стационары Севастополя было госпитализировано 67 человек

crimeapress_news



реклама в крыму
Крымчанам и гостям полуострова – наглядно о новых «коронавирусных» ограничениях

В ковидные стационары Севастополя было госпитализировано 67 человек

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 11:13 19.02.2022

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя было госпитализировано 67 человек. Выписано 105 пациентов. На данный момент в больницах находится 658 пациентов, из них 520  – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 949 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.  По состоянию на утро 19 февраля в городе зарегистрировано 960 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 5 человек в возрасте от 64 до 95 лет.   По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 68 752 человека, выздоровели 58 091, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Узнайте больше:  В Севастополе открылась персональная выставка художницы Натальи Нестеровой «На волне акварели»

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 19 февраля сделали прививку от коронавируса 302 568 человек. Второй этап вакцинации прошли 289 419 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 19 февраля поступило более 351 тысячи доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.