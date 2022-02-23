В ковидные стационары Севастополя за сутки было госпитализировано 65 человек

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя было госпитализировано 65 человек. Выписано 69 пациентов. На данный момент в больницах находится 662 пациента, из них 470 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 949 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. По состоянию на утро 23 февраля в городе зарегистрировано 543 новых случая заболевания COVID-19. Умерли 8 человек в возрасте от 68 до 90 лет. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 72 659 человек, выздоровели 63 357, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 23 февраля сделали прививку от коронавируса 303 337 человек. Второй этап вакцинации прошли 290 475 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 23 февраля поступило более 351 тысячи доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.