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В Крыму - ажиотажный спрос на вакцинацию от коронавируса
Фото: минздрав

В ковидные стационары Севастополя за сутки госпитализированы 37 человек

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:02 05.03.2022

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 37 человек. Выписаны 68 пациентов. На данный момент в больницах находится 491 пациент, из них 378 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 849 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. По состоянию на утро 5 марта в городе зарегистрированы 474 новых случая заболевания COVID-19. Умерли 6 человек в возрасте от 59 до 90 лет, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 77 537 человек, выздоровели 73 003.

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Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 5 марта сделали прививку от коронавируса 304 910 человек. Второй этап вакцинации прошли 293 084  жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 5 марта поступило более 351 тысячи доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.


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