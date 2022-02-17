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В «ковидных» госпиталях Крыма 20% свободных коек
Фото: минздрав

В «ковидных» госпиталях Крыма 20% свободных коек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:31 17.02.2022

На сегодняшний день в «ковидных» госпиталях Крыма развернуто более трех тысяч коек для больных коронавирусом. Об этом РИА Новости Крым рассказал заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

Общий коечный фонд для госпитализации пациентов с новой коронавирусной инфекцией в настоящее время увеличен до 3 121 коек, из которых 2 405 для взрослых и 391 – для детей, и занят на 80%, — сказал замминистра здравоохранения.

Он напомнил, что осенью 2021 года для стационарного лечения больных COVID-19 в республике было развернуто более пять тысяч коек.

По словам замминистра, сейчас большая часть больных коронавирусом проходит амбулаторное лечение.

На сегодняшний день лечение получают 10 067 человек, из которых 7 542 человек находятся на амбулаторном лечении и 2 525 пациентов – на стационарном. Из продолжающих лечение с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» 225 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, 1239 человек получают оксигенотерапию, — уточнил Лясковский.

В минздраве РК напомнили, что в республике продолжается вакцинация от коронавируса. Первым компонентом «Спутник V» вакцинированы 940 654, вторым 882 227, ревакцинацию прошли 237 559 человек. Также привиты «Спутником М» привиты 834 подростка.

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