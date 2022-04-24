В ковидных стационарах Севастополя — 110 пациентов с подтвержденным COVID-19

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 10 человек. Выписаны 22 пациента. На данный момент в больницах находится 190 пациентов, из них 110 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 255 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. По состоянию на утро 24 апреля в городе зарегистрированы 68 новых случаев заболевания COVID-19. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 83 235 человек, выздоровели 80 461, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 24 апреля сделали прививку от коронавируса 312 320 человек. Второй этап вакцинации прошли 300 787 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 24 апреля поступило более 352 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.