В ковидных стационарах Севастополя 155 пациентов – с подтвержденным COVID-19

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 13 человек. Выписаны 18 пациентов. На данный момент в больницах находится 219 пациентов, из них 155 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 255 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. По состоянию на утро 3 апреля в городе зарегистрировано 132 новых случая заболевания COVID-19. Умерли 4 человека в возрасте от 75 до 95 лет. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 82 040 человек, выздоровели 78 876, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 3 апреля сделали прививку от коронавируса 308 606 человек. Второй этап вакцинации прошли 297 336 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 3 апреля поступило более 352 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.