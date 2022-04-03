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Фото: Roksana96, pixabay.com

В ковидных стационарах Севастополя 155 пациентов – с подтвержденным COVID-19

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 10:32 03.04.2022

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 13 человек. Выписаны 18 пациентов. На данный момент в больницах находится  219  пациентов, из них 155 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 255 коек  для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. По состоянию на утро 3 апреля в городе зарегистрировано 132 новых случая заболевания COVID-19. Умерли 4 человека  в возрасте от 75 до 95 лет.  По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией  82 040 человек, выздоровели 78 876, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.    

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

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Работают мобильные пункты на площади Нахимова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 3 апреля  сделали прививку от коронавируса 308 606 человек. Второй этап вакцинации прошли  297 336 жителей  региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 3 апреля поступило более 352 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.


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