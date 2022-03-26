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Всего-то 25. «Коронавирусная сводка» минувшего дня в Севастополе
Фото: KlausHausmann, pixabay.com

В ковидных стационарах Севастополя: 203 пациента с подтвержденным COVID-19

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 10:57 26.03.2022

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 34 человека. Выписаны 59 пациентов. На данный момент в больницах находится  294 пациента, из них 203 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 462 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.  По состоянию на утро на 26 марта в городе зарегистрированы 175 новых случая заболевания COVID-19. Умерли 2 человека, в возрасте 67 лет и 81 года.  По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 81 311 человек, выздоровели 77 883, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.   

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

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Работают мобильные пункты на площади Нахимова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро на 26 марта сделали прививку от коронавируса 307 418 человек. Второй этап вакцинации прошли 296 261 житель региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 26 марта поступило более 352 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.


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