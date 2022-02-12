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Раскрыт секрет снижения выявленных случаев заражения COVID-19 в Крыму? В регионе «завал» с ПЦР-тестами
Фото: pxhere.com

В ковидных стационарах Севастополя 581 человек – с подтвержденным COVID-19

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 12:18 12.02.2022

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 76 человек. Выписаны 95 пациентов. На данный момент в больницах находятся 739 пациентов, из них 581 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 949 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. По состоянию на утро 12 февраля в городе зарегистрирован 661 новый случай заболевания COVID-19. Умерли 6 человек в возрасте от 30 до 94 лет. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 63 913 человек, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В настоящий момент выздоровели 53 051 человек, 2020 умерли.

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Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 12 февраля сделали прививку от коронавируса 300 396 человека. Второй этап вакцинации прошли 286 614 жителей региона. Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 12 февраля поступило более 351 тысячи доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.


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