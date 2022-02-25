В ковидных стационарах Севастополя — 680 пациентов. Из них 496 – с подтвержденным COVID-19

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализировано 58 человек. Выписан 61 пациент. На данный момент в больницах находится 680 пациентов, из них 496 – с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуты 949 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. По состоянию на утро 25 февраля в городе зарегистрировано 438 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 7 человек в возрасте от 72 до 88 лет. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболело новой коронавирусной инфекцией 73 736 человек, выздоровело 64 919, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано. В Севастополе на утро 25 февраля сделали прививку от коронавируса 303 572 человека. Второй этап вакцинации прошли 290 959 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля 2021 года. По состоянию на 25 февраля поступило более 351 тысячи доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.