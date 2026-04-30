В Краснодарском крае активизировались страховые мошенники

Страховые мошенники вновь активизировались в Краснодарском крае. Это и разовые бытовые случаи, и деятельность организованных преступных групп, которые поставили нелегальный заработок на поток.

По данным страховых компаний, в Краснодарском крае за 2025 год среди заявлений о ДТП было как минимум 28 событий с одними и теми же участниками. При этом на большинство заявлений страховых компаний в МВД о фактах мошенничества были получены отказы. По данным РСА, за 2025 год доля возбуждённых уголовных дел относительно таких заявлений составила всего 6,3% (при среднем по России показателе в 23,9%). Кроме того, как правило не все уголовные дела доходят до суда.

Однако, как отмечают эксперты, даже вынесенные приговоры часто несут только «условное наказание», что не останавливает осужденных мошенников и их подельников от дальнейших махинаций. При этом, по оценкам экспертов, уменьшение уровня страхового мошенничества могло бы привести к снижению средней стоимости ОСАГО в среднем по стране на 5–10%.

Как работают мошенники

В ход у мошенников идут автоподставы (с риском для случайных водителей), имитация ДТП, ложные угоны (с возмещением по каско), подделка медицинской документации и даже поджоги застрахованных домов, которые изначально построены не «для жизни», а для получения страховки: используются дешевые материалы, строительство идет с нарушениями всех возможных норм, чтобы дом лишь выглядел жилым и стоит дорого по документам.

Также в Краснодарском крае активно работают недобросовестные автоюристы. Их основной заработок строится на том, что в случае сотрудничества с ними пострадавшие в ДТП получают лишь малую часть от страховой выплаты. Для этого посредники убеждают водителя подписать договор цессии и несколько доверенностей. Так автоюристы получают право представлять интересы клиента в суде, даже если тот об этом не знает. Затем идет искусственное затягивание сроков выплаты или даже давление на сотрудников СТО в случае направления на ремонт. Кроме того, нередко осуществляются и махинации с документами.

Конечная цель во всех этих ситуациях – высудить как можно больше денег у страховой компании (практически всю сумму недобросовестные посредники оставляют себе). А водитель может в последствии получить уведомление о долге перед ФНС, ведь штрафы и пени, высуженные через суд, облагаются подоходным налогом.

Еще более сложной ситуация может стать в случае, если страховая компании через суд впоследствии докажет, что выплаты были произведены по предоставленным посредником поддельным документам или экспертизам. Тогда страховая компания подает в суд на автовладельца – и уже он должен компенсировать ущерб. К сожалению, такие случаи уже были в Краснодарском крае, в Крыму и в других регионах России, отмечают эксперты страхового сообщества.

Страховое мошенничество наносит ущерб как отдельным автовладельцам, так и экономике региона в целом. Снижение его уровня не только сделает страховые продукты доступнее, но и укрепит доверие к страховой системе. Решение требует совместных усилий: от ужесточения наказаний до просвещения граждан.

источник: Информационный проект «Страхование: Общественная экспертиза»

