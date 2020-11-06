В Красногвардейском районе Крыма до конца года установят 12 новых спортплощадок

В Красногвардейском районе до конца года будет установлено 12 спортивных площадок в рамках реализации Государственной программы РК «Формирование современной городской среды». Средства на установку спортивных площадок поступили в ходе реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом Министров Республики Крым. Об этом в ходе рабочей поездки в Красногвардейский район рассказал заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Новые спортивные площадки появятся в селах Амурское, Восход, Марьяновка, Краснознаменка, Колодезное, Пятихатка, Калинино, Мускатное, Полтавка, Ленинское, поселков Октябрьское и Красногвардейское, а в селах Пятихатка, Восход и Октябрьское спортивные объекты по программе уже полностью готовы, — уточнил Андрей Рюмшин.

В рамках рабочей поездки вице-премьер Республики Крым посетил строительный объект дошкольной образовательной организации в селе Амурское Красногвардейского района. Детский сад на 280 мест строится в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года. Строительство объекта начато в феврале 2017 года, но из-за недобросовестного отношения подрядчика к исполнению поставленных задач в марте 2018 года заказчиком расторгнут контракт с подрядчиком. В сентябре 2018 года решением Арбитражного суда Республики Крым удовлетворены исковые требования по взысканию авансовых средств и передаче строительной площадки.

Сегодня строительство объекта остановлено на стадии возведения вертикальных конструкций первого этажа. Выполнены работы по устройству перекрытия цокольного этажа. В связи со сложившейся ситуацией, отредактирован план-график реализации мероприятий ФЦП, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2021 года. Очень жаль, что из-за бессовестного отношения подрядной организации страдают жители села Амурское, — подытожил крымский вице-премьер.

Фото: rk.gov.ru.