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В Красногвардейском районе Крыма открыли два новых детских сада

В Красногвардейском районе Крыма открыли два новых детских сада

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:30 24.08.2020

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов принял участие в открытии дошкольных образовательных учреждений в сёлах Пятихатка и Янтарное Красногвардейского района.

В Красногвардейском районе Крыма открыли два новых детских сада

Дошкольные образовательные учреждения при МБОУ «Янтарненская школа имени В.В. Кубракова» и при МБОУ «Пятихатская школа» построены в рамках Государственной программы развития образования в Республике Крым на 2016-2025 годы. Детские сады рассчитаны на 100 мест каждый.

В Красногвардейском районе Крыма открыли два новых детских сада

По словам Владимира Константинова, в районе решена проблема с очередностью в образовательные дошкольные учреждения. Детские сады построены с соблюдением современных требований.

Модернизация дошкольных образовательных учреждений — является приоритетным направлением нашей работы в Крыму. Такие современные детские сады — это символ перемен нового Крыма, новые рабочие места для местных жителей и формирование будущего республики. Для села это важнейшее событие — решена многолетняя проблема с местами в детских садах.  Еще это вера в будущее, вера в то, что многие проблемы сельских поселений будут решаться дальше. Каждое село нового Крыма мы должны сделать образцовым, — сказал Глава Госсовета Республики.

В Красногвардейском районе Крыма открыли два новых детских сада

Владимир Константинов отметил, что в ближайшее время в Крыму состоится открытие новых дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений. В частности, три новых школы начнут работать в Евпатории, Судаке и Симферопольском районе, детские сады в Бахчисарайском районе.

В Красногвардейском районе Крыма открыли два новых детских сада

Как сообщает пресс-служба республиканского парламента, в торжествах приняли участие депутат Госдумы Константин Бахарев, депутат Госсовета РК Леонид Бабашов, руководство Красногвардейского района и местные жители.

В Красногвардейском районе Крыма открыли два новых детских сада

Фото: пресс-служба Госсовета РК.

 

В Красногвардейском районе Крыма открыли два новых детских сада

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