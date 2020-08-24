В Красногвардейском районе Крыма открыли два новых детских сада

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов принял участие в открытии дошкольных образовательных учреждений в сёлах Пятихатка и Янтарное Красногвардейского района.

Дошкольные образовательные учреждения при МБОУ «Янтарненская школа имени В.В. Кубракова» и при МБОУ «Пятихатская школа» построены в рамках Государственной программы развития образования в Республике Крым на 2016-2025 годы. Детские сады рассчитаны на 100 мест каждый.

По словам Владимира Константинова, в районе решена проблема с очередностью в образовательные дошкольные учреждения. Детские сады построены с соблюдением современных требований.

Модернизация дошкольных образовательных учреждений — является приоритетным направлением нашей работы в Крыму. Такие современные детские сады — это символ перемен нового Крыма, новые рабочие места для местных жителей и формирование будущего республики. Для села это важнейшее событие — решена многолетняя проблема с местами в детских садах. Еще это вера в будущее, вера в то, что многие проблемы сельских поселений будут решаться дальше. Каждое село нового Крыма мы должны сделать образцовым, — сказал Глава Госсовета Республики.

Владимир Константинов отметил, что в ближайшее время в Крыму состоится открытие новых дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений. В частности, три новых школы начнут работать в Евпатории, Судаке и Симферопольском районе, детские сады в Бахчисарайском районе.

Как сообщает пресс-служба республиканского парламента, в торжествах приняли участие депутат Госдумы Константин Бахарев, депутат Госсовета РК Леонид Бабашов, руководство Красногвардейского района и местные жители.

Фото: пресс-служба Госсовета РК.