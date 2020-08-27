В Красногвардейском районе мужчина украл... дорожные плиты

Сотрудники полиции в Красногвардейском районе задержали мужчину, подозреваемого в хищении дорожных плит, принадлежащих одному из производственных предприятий.

Задержанным оказался безработный житель пгт. Зуя Белогорского района. Мужчина дал признательные показания. Стражи порядка изъяли у него украденные плиты и уже вернули законным владельцам. Оперативники установили, что кражи производились в несколько этапов весной 2020 года — в марте, а затем в мае. Подозреваемый совершал хищения железобетонных изделий на открытых участках местности. В общей сложности было похищено 38 дорожных плит, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

В отношении мужчины Следственным отделом ОМВД России по Красногвардейскому району возбуждено уголовное дело по признакам ст. 158 Уголовного кодекса РФ. Суда злоумышленник будет дожидаться под подпиской о невыезде.