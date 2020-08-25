В Красногвардейском районе задержали виновника ДТП, сбежавшего с места событий

В ночь на вторник полицейские в Красногвардейском районе задержали водителя, совершившего наезд на пешехода и скрывшегося с места ДТП.

24 августа около 17:30 неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством (предположительно мопед или мотоцикл), двигаясь по ул. 50 лет Октября пгт. Красногвардейское, допустил наезд на 39-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Сразу же после совершения ДТП водитель транспортного средства скрылся. В результате дорожной аварии у мужчины-пешехода зафиксированы переломы и иные серьезные травмы, медработники госпитализировали его в районную больницу. В ходе срочных оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка сумели вычислить скрывшегося водителя. Им оказался местный житель 1959 года рождения, который признался, что совершил ДТП, управляя мопедом без государственного регистрационного знака, однако сбежал, испугавшись ответственности. О случившемся он никому не рассказал, при этом после инцидента в основном находился дома, где его и обнаружили сотрудники Госавтоинспекции. Материалы проверки по ДТП переданы в Следственный отдел ОМВД России по Красногвардейскому району для принятия законного решения, — озвучили детали дорожного происшествия в пресс-службе МВД России в Крыму.

Госавтоинспекция обращает внимание граждан:

Пешеход — это тот человек, который передвигается пешком на проезжей части. Согласно законодательству, ему разрешено двигаться по пешеходным дорожкам, тротуарам или обочине навстречу движению автомобилей, если первые два варианта отсутствуют.

Для пересечения проезжей части существуют наземные, подземные и надземные переходы. Для человека это наиболее безопасные способы. Владельцы велосипедов должны пересекать дорогу пешком.

К сожалению, переходы есть не везде, в случае их отсутствия пеший участник дорожного движения может совершить пересечение проезжей части на перекрестке по линиям тротуара или обочине.

В том случае, если отсутствуют все вышеперечисленные условия, перейти проезжую часть под прямым углом можно на участке, где нет ограждений и приближающегося транспортного средства.

Но нужно помнить о собственной безопасности. В темное время суток или в условиях плохой видимости желательно иметь на одежде светоотражающие элементы. На пешеходном переходе важно также заботиться о собственной безопасности. Прежде чем перейти дорогу, нужно убедиться, что движение будет безопасным, что нет приближающегося транспортного средства.

Госавтоинспекция также напоминает водителям о том, что, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость, а в случае необходимости, остановиться для того, чтобы пропустить пешеходов, находящихся на проезжей части, дав им возможность безопасно завершить переход дороги.