В Красногвардейском районе идёт строительство детского сада на 280 мест

В Красногвардейском районе в с. Амурское по ул. Молодежная строится детский сад на 280 мест. Объект реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». Строительная готовность объекта 61%. Стоимость работ составляет 820,384 млн рублей.
В настоящее время специалистами проводятся отделочные работы, утепление полов, выполняются работы по устройству кровли и прокладке внутренних инженерных сетей водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции. Завершить работы планируется в конце 2025 года.
В среднем строительство школы или детского сада занимает 1,5‑3 года. При этом от сдачи объекта в эксплуатацию до начала его фактической работы может пройти достаточно продолжительный период.
Напомним, в июне этого года введено в эксплуатацию дошкольное образовательное учреждение на 160 мест в с. Пионерское Симферопольского района. Его строительство обошлось в 420,945 млн рублей.
источник: пресс-служба Правительства РК
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