В Красногвардейском районе идёт строительство детского сада на 280 мест

В настоящее время специалистами проводятся отделочные работы, утепление полов, выполняются работы по устройству кровли и прокладке внутренних инженерных сетей водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции. Завершить работы планируется в конце 2025 года.

В среднем строительство школы или детского сада занимает 1,5‑3 года. При этом от сдачи объекта в эксплуатацию до начала его фактической работы может пройти достаточно продолжительный период.

Напомним, в июне этого года введено в эксплуатацию дошкольное образовательное учреждение на 160 мест в с. Пионерское Симферопольского района. Его строительство обошлось в 420,945 млн рублей.

источник: пресс-служба Правительства РК