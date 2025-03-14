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Новости Республики
В Красногвардейском районе Крыма мужчина похитил хвойные деревья и высадил у себя в палисаднике
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Красногвардейском районе Крыма мужчина похитил хвойные деревья и высадил у себя в палисаднике

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:27 14.03.2025

Обнаружив пропажу своих дорогостоящих деревьев и кустарников, жительница одного из сел района, обратилась с заявлением в дежурную часть ОМВД России по Красногвардейскому району.

В ходе беседы с 60-летней заявительницей полицейские выяснили, что из огорода пенсионерки неизвестный похитил хвойные деревья, декоративные кустарники, а также туи на общую сумму более 80 тысяч рублей. Сотрудники отдела уголовного розыска организовали комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к совершению преступления. В результате проведенных мероприятий, в кратчайшие сроки предполагаемый подозреваемый установлен и задержан. Им оказался 68-летний односельчанин заявительницы, который дал признательные показания. Полицейским мужчина пояснил, что планировал озеленить территорию своего домовладения, — озвучили детали истории в пресс-службе МВД России по Крыму. 

Оперуполномоченные выяснили, что растения подозреваемый похищал в период с января по февраль текущего года. Похищенные растения мужчина принес к себе домой, некоторые ели пенсионер успел высадить на территории своего палисадника.

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Большая часть растений на сумму 56 тысяч рублей оперативниками изъята и возвращена потерпевшей, остальные растения успели засохнуть.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Красногвардейскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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