В Красногвардейском районе Крыма мужчина похитил хвойные деревья и высадил у себя в палисаднике

В ходе беседы с 60-летней заявительницей полицейские выяснили, что из огорода пенсионерки неизвестный похитил хвойные деревья, декоративные кустарники, а также туи на общую сумму более 80 тысяч рублей. Сотрудники отдела уголовного розыска организовали комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление лица, причастного к совершению преступления. В результате проведенных мероприятий, в кратчайшие сроки предполагаемый подозреваемый установлен и задержан. Им оказался 68-летний односельчанин заявительницы, который дал признательные показания. Полицейским мужчина пояснил, что планировал озеленить территорию своего домовладения, — озвучили детали истории в пресс-службе МВД России по Крыму.

Оперуполномоченные выяснили, что растения подозреваемый похищал в период с января по февраль текущего года. Похищенные растения мужчина принес к себе домой, некоторые ели пенсионер успел высадить на территории своего палисадника.

Большая часть растений на сумму 56 тысяч рублей оперативниками изъята и возвращена потерпевшей, остальные растения успели засохнуть.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Красногвардейскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым