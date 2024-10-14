В Красногвардейском районе Крыма подвели итоги реализации нацпроектов

Основу спортивной инфраструктуры также составляют общедоступные объекты — спортивные площадки. Для занятий физической культурой и спортом благоустроили 15 новых спортивных площадок и установили 2 многофункциональных тренажерных комплекса, направленных на проработку различных групп мышц. Спортивные сооружения включают в себя целый ряд многофункциональных спортивно-оздоровительных и развивающих снарядов для различных возрастных групп.

Кроме того, в 2021 году в территориальном отделении центра занятости населения в пгт Красногвардейское выполнены ремонтные работы помещений и самого здания.

В 2022 году проведены работы по капитальному ремонту детской школы искусств и реконструкции районного краеведческого музея. В детской школе искусств полностью заменены полы, проведена внутренняя отделка помещений, обновлен фасад, системы отопления и освещения. А благодаря реконструкции районного краеведческого музея в пгт Красногвардейское выполнены работы по установке системы отопления, канализации, водоснабжения, проведены работы по замене электрики, выполнена штукатурка стен, заливка пола, установка окон, потолка, облицовка фасада и благоустройства прилегающей территории. Кроме того, проведено техническое оснащение музея. Полностью преобразившиеся центры культурного развития Красногвардейского района стали центром творчества, умело создающим образовательную среду социокультурной и профессиональной самореализации подрастающего поколения.

Обновить Александровский сельский дом культуры в свою очередь позволил национальный проект «Культура». Столь масштабных обновлений в здании 1958 года постройки не проводилось за всю его историю. Здесь провели работы по устройству скатной кровли, утеплению перекрытий здания, устройству монолитного пояса и полов. Произведена замена чердачных перекрытий здания, выполнено усиление внутренних стен, фасада здания, утепление и облицовка стен фасада здания, устройство вентилируемой фасадной подсистемы, а также бетонных стяжек. Кроме того, выполнены работы по укладке керамогранитного напольного покрытия и внутренней отделке помещений, устройству внутренних и наружных инженерных коммуникаций.

В Ровновском Доме культуры Красногвардейского района в 2020 году также проведены масштабные ремонтные работы. Созданы все условия для полноценного приёма гостей и развития творческих способностей детей. Три творческих коллектива теперь могут репетировать в комфортных условиях и дарить односельчанам радость в праздничные дни. На выделенные средства приобретено световое и звуковое оборудование, механика и одежда сцены, мебель, компьютерная техника и другое оборудование.

За 5 лет нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приведено 4 автомобильных дороги общей протяжённостью 38,8 км и 3 искусственных дорожных сооружения протяжённостью 104,5 пог м.

Так, в 2023 году проведён капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения Красногвардейское-Новоекатериновка протяжённостью 26,1 пог м. Дорожники выполнили работы по ремонту опор, пролетного строения, мостового полотна, работы по восстановлению земляного полотна, устройству дорожной одежды, ливневой канализации и очистных сооружений.

Активно в районе развивается и первичное звено в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Проведена поставка 5 ед. автомобильного транспорта. Для формирования благоприятных условий по улучшению оказания медицинской помощи завершено строительство 8-ми фельдшерско-акушерский пунктов в сёлах Дубровское, Зерновое, Климово, Комаровка, Кремневка, Миролюбовка, Новосельцы и Щербаково. Выполнен капитальный ремонт 3-х врачебных амбулаторий: в сёлах Красная Поляна, Марьяновка, Пятихатка, а также капитальный ремонт ФАПа в селе Пушкино.

Ранее, в 2020 году, для оказания медицинской помощи жителям сельских поселений Красногвардейского района по нацпроекту приобретён передвижной комплекс для повышения уровня доступности медицинской помощи жителям сельских поселений. Благодаря мобильным ФАПам медики могут выезжать в отдаленные сёла и проводить там плановый консультативный прием, диспансеризацию и профилактические медосмотры. Кроме того, поставлено 2 единицы медоборудования в рамках реализации регионального проекта по развитию детского здравоохранения.

Активно осуществляется и реализация нацпроекта «Образование». Созданы и функционируют 16 Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», в которых обучающиеся осваивают программы общего и дополнительного образования с использованием современного оборудования. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом обновлена в 4 школах района. Построенные площадки имеют прорезиненное искусственное покрытие и разметку для занятий игровыми видами спорта, оснащены спортивным оборудованием и инвентарём.

Создание комфортных условий в населенных пунктах вне зависимости от удаленности и количества жителей – приоритеты реализации национального проекта «Жильё и городская среда». Всего, с 2019 года выполнены работы по созданию точек притяжения в новых местах отдыха на 13 общественных территориях. Вместе с тем, в 2022 году проведено благоустройство по ул. Комсомольская и ул. Тельмана в пгт Красногвардейское. Центральную площадь улицы сделали многофункциональной и удобной. Выложили тротуарной плиткой, провели работы по устройству тротуаров и пешеходных дорожек, озеленению, установили новое освещение и разместили малые архитектурные формы в виде лавочек и урн.

В настоящее время Красногвардейский район занимает лидирующее место в Крыму по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. С целью развития малого агробизнеса и его инвестиционной активности реализуются мероприятия грантовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства. Фермеры из с. Пятихатка смогли реализовать мечту и заняться любимым делом в рамках полученного гранта по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Начинающий фермер Ефимова С.Р. из с. Пятихатка получила грант в форме субсидии на финансовое обеспечение затрат по развитию и выращиванию овощей для «борщевого набора». На общую сумму гранта в 3 млн рублей закуплен культиватор-окучник навесной, сеялка овощная, картофелекопалка, протирочно-резательная машина, разделочный стол, электрическая шинковка и другое. Данное фермерское хозяйство на текущий момент обеспечивает 36 дошкольных образовательных учреждений Крыма своей продукцией. Все овощи, собранные на крымских полях, поставляются в детские сады, больницы, школы, а также реализуются на рынках и сельхозярмарках.

Ещё одним получателем государственного гранта стала индивидуальный предприниматель Куртиева М.А. В рамках гранта, на 3 млн рублей, была построена фермерская теплица для выращивания овощей закрытого и открытого грунта общей площадью 2000 м кв. На сегодняшний день предприниматель успешно выращивает капусту в закрытом грунте, а в ближайшее время планирует расширение производства. Свою продукцию фермер реализует на рынках крымской столицы, а в перспективе планирует выйти на материковый рынок.

Благодаря реализации нацпроекта «Производительность труда» в Красногвардейском районе были значительно улучшены показатели производительности труда на 4-х предприятиях района, что способствовало повышению их конкурентоспособности на рынке: ООО «Крымский молочник», ООО «Мясокомбинат «Дружба народов», ООО «Красногвардейский элеватор» и АО «Крымская фруктовая компания».

На предприятии производства молочной продукции «Крымский молочник» оптимизировали процесс изготовления творога: время протекания процесса было снижено на 22%, незавершенное производство снизилось на 50%, а выработка увеличена на 29%. Основными инструментами, которые помогли достигнуть поставленных целей, стали стандартизация работы, сокращение периодов простоя и автономное обслуживание оборудования.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)