В Красногвардейском районе Крыма поезд сбил 30-летнего мужчину

По предварительным данным, мужчина перебегал железнодорожные пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, не убедившись при этом в отсутствии движущегося в непосредственной близости поезда. Машинист состава подавал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, мужчина смертельно травмирован, — говорится в сообщении.