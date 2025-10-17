Прямо сейчас:
В Красногвардейском районе Крыма поезд сбил 30-летнего мужчину

30-летний житель села Октябрьское Красногвардейского района Крыма погиб под колесами поезда. Об этом сообщает пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте. Инцидент произошел на 22-ом километре поселка городского типа Октябрьское Красногвардейского района. Мужчина переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал.

По предварительным данным, мужчина перебегал железнодорожные пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, не убедившись при этом в отсутствии движущегося в непосредственной близости поезда. Машинист состава подавал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, мужчина смертельно травмирован, — говорится в сообщении.

Материалы, собранные в ходе проверки, будут переданы в следственные органы, уточнили в пресс-службе.

источник: РИА Новости Крым 

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

