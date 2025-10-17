В Красногвардейском районе Крыма поезд сбил 30-летнего мужчину

По предварительным данным, мужчина перебегал железнодорожные пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, не убедившись при этом в отсутствии движущегося в непосредственной близости поезда. Машинист состава подавал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, мужчина смертельно травмирован, — говорится в сообщении.
Материалы, собранные в ходе проверки, будут переданы в следственные органы, уточнили в пресс-службе.
источник: РИА Новости Крым
