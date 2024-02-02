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В Красногвардейском районе ликвидирован пожар в частном доме
Фото: МЧС РК

В Красногвардейском районе ликвидирован пожар в частном доме

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:51 02.02.2024

Сообщение о пожаре в Красногвардейском районе поступило в службу спасения вчера в 7:28. В селе Климово загорелся одноэтажный жилой дом, жильцы эвакуировались самостоятельно до приезда огнеборцев.

На месте происшествия работали сотрудники ПЧ с. Пятихатка ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» и ГУ МЧС России по РК, в том числе 1 звено ГДЗС. В течение 2-х часов возгорание было полностью потушено на площади 70 кв. метров. От огня удалось отбить две комнаты. Пострадавших нет. Причину пожара установят эксперты, — сообщили в МЧС РК.

Крымские пожарные обращают внимание жителей и гостей полуострова на необходимость соблюдения мер безопасности:

  •  не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;
  • следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами и электророзетками;
  • эксплуатируйте электроприборы в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;
  • не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;
  • не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;
  • во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;
  • не бросайте горящие спички и окурки.
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Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, нужно немедленно обратиться в службу спасения по телефону «112» или «101». Берегите себя и своих близких!

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