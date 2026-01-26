Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | В Красногвардейском районе местная жительница разбила окна в доме соседки. Ревность её замучила
Новости Республики
В Красногвардейском районе местная жительница разбила окна в доме соседки. Ревность её замучила
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Красногвардейском районе местная жительница разбила окна в доме соседки. Ревность её замучила

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:19 26.01.2026

В Красногвардейском районе женщина оказалась под следствием за порчу чужого имущества. Инцидент произошел после бытового конфликта, вызванного ревностью.

В дежурную часть ОМВД России по Красногвардейскому району обратилась 39-летняя местная жительница. Она сообщила, что её соседка разбила окна в её доме. Следственно-оперативная группа незамедлительно прибыла на место происшествия. Полицейские установили и задержали подозреваемую — 39-летнюю соседку заявительницы, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения. Женщина отказалась от медицинского освидетельствования, в последующем привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

В ходе проверки установлено, что причиной агрессии стало то, что бывший сожитель подозреваемой теперь живёт с потерпевшей. В порыве гнева женщина применила металлический гаечный ключ, повредив три стеклопакета в окнах.  Общий ущерб составил 17 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе МВД России в Севастополе. 

Отделом дознания ОМВД России по Красногвардейскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Расследование уголовного дела продолжается.  Кроме того, Красногвардейским районным судом нарушительнице назначен административный штраф за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции.

Узнайте больше:  В Севастополе возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого в вандализме подростка

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.