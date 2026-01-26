В Красногвардейском районе местная жительница разбила окна в доме соседки. Ревность её замучила

В Красногвардейском районе женщина оказалась под следствием за порчу чужого имущества. Инцидент произошел после бытового конфликта, вызванного ревностью.

В дежурную часть ОМВД России по Красногвардейскому району обратилась 39-летняя местная жительница. Она сообщила, что её соседка разбила окна в её доме. Следственно-оперативная группа незамедлительно прибыла на место происшествия. Полицейские установили и задержали подозреваемую — 39-летнюю соседку заявительницы, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения. Женщина отказалась от медицинского освидетельствования, в последующем привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

В ходе проверки установлено, что причиной агрессии стало то, что бывший сожитель подозреваемой теперь живёт с потерпевшей. В порыве гнева женщина применила металлический гаечный ключ, повредив три стеклопакета в окнах. Общий ущерб составил 17 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе МВД России в Севастополе.