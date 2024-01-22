В Красногвардейском районе начала работать мельница и крупяной цех по производству муки и круп

Это одно из предприятий, которое производит муку из зерна крымского урожая, а также пшеничную и ячменную крупу. Сейчас налаживают и производство пшена. ООО «Борис-Агро» один из наших крупнейших сельхозтоваропроизводителей, который работает в направлении растениеводства уже больше 25 лет. В нескольких районах выращивает ячмень, пшеницу, рожь, кукурузу, лен, нут, подсолнечник и другие культуры. Сейчас, производственный процесс закольцован – от выращивания на поле до линии переработки в готовую продукцию. Ее предприятие планирует поставлять на крупные хлебопекарные заводы республики, а также в детские сады, школы, и магазины полуострова. Мельница в селе Зерновое работала в тестовом режиме, сейчас получили все разрешительные документы, — цитирует пресс-служба Алиме Зарединову.

Первый замминистра сельского хозяйства республики также отметила, что это сельхозпредприятие, так же, как и другие крымские предприятия, ежегодно получает господдержку по различным направлениям. К примеру, в прошлом году получили субсидии на поддержку элитного семеноводства, дизтопливо, реализацию зерна.

Такая помощь помогает нашим агропредприятиям динамично развиваться, закупать семена, обновлять парк сельхозтехники, расширять производство. ООО «Борис-Агро, как и многие другие наши предприятия выполняет важнейшие социальные задачи в сельской местности: трудоустраивает жителей, число штатные сотрудников здесь больше сотни, все высококвалифицированные, с профильным образованием, у некоторых, колоссальный опыт работы в этой сфере. Кроме того, активно участвуют в общественной жизни сел Красногвардейского и Джанкойского районов, а также оказывают помощь школам, — отмечает Алиме Зарединова.

Первый замминистра также рассказала о том, производством муки и крупы в республике занимаются 16 предприятий крупного, среднего и малого бизнеса. Так с января по ноябрь 2023 года они произвели 109,9 тысяч тонн муки, это на 3,5 % больше аналогичного периода 2022 года, и 2,7 тысяч тонн крупы, что на 0,4 % больше, чем за такой же период прошлого года.

источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК