В Краснокаменке на ЮБК появятся детская и многофункциональная площадки
фото: пресс-служба администрации Ялты

В Краснокаменке на ЮБК появятся детская и многофункциональная площадки

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 12:23 22.01.2026

Как проинформировала глава администрации Ялты Янина Павленко, в Краснокаменке продолжаются работы по установке сразу двух площадок – многофункциональной спортивной (футбол, баскетбол, мини-футбол) и детской.

Для этих целей уже начали выравнивать участок – старое грунтовое футбольное поле, которое уже лет 30 стоит заросшее и никак не используется. Новую точку притяжения поселка обустраивает инвестор в рамках социальных обязательств. Для поддержания порядка здесь будут установлены камеры видеонаблюдения. В планах сделать здесь же площадку ГТО (по этой задаче определяемся с источником финансирования) и установить теннисные столы, которые очень востребованы по региону, — отметила глава администрации Ялты.

источник: пресс-служба администрации Ялты 

