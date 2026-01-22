В Краснокаменке на ЮБК появятся детская и многофункциональная площадки

Для этих целей уже начали выравнивать участок – старое грунтовое футбольное поле, которое уже лет 30 стоит заросшее и никак не используется. Новую точку притяжения поселка обустраивает инвестор в рамках социальных обязательств. Для поддержания порядка здесь будут установлены камеры видеонаблюдения. В планах сделать здесь же площадку ГТО (по этой задаче определяемся с источником финансирования) и установить теннисные столы, которые очень востребованы по региону, — отметила глава администрации Ялты.