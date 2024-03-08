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В Красноперекопске благоустраивают общественную территорию на улице Калинина

В Красноперекопске благоустраивают общественную территорию на улице Калинина

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 14:15 08.03.2024

В Красноперекопске начаты работы по благоустройству 2-го этапа общественной территории по улице Калинина, включая часть парка «Культуры и отдыха. Как сообщили в министертсве ЖКХ РК, работы ведутся в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

На объекте запланирована установка спортивной и детской площадки, предназначенной, в том числе для маломобильных групп населения. Будет выполнено мощение дорожек тротуарной плиткой, установка малых архитектурных форм, проведено новое освещение и установлено видеонаблюдение, — говорится в сообщении.

Напоминаем, что скоро стартует Всероссийское онлайн-голосование, где крымчанам предстоит выбрать лучшие дизайн-проекты и определить общественные территории, которые благоустроят в 2025 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

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