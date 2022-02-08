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В Красноперекопске полицейские раскрыли мошенничество, совершенное дистанционно
Иллюстрация: ВК

В Красноперекопске полицейские раскрыли мошенничество, совершенное дистанционно

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 12:38 08.02.2022

В Красноперекопске в полицию обратился местный житель. Заявитель пояснил, что на одной из торговых площадок решил приобрести видеокарту стоимостью 12 тыс. рублей. Мужчина связался с владельцем товара, попросил по видеосвязи показать приобретаемую видеокарту и рассказать о ее технических характеристиках. Покупатель перечислил деньги на указанный номер карты, после чего попытался позвонить продавцу, однако он больше не выходил на связь.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники группы по противодействию преступлениям, совершенным с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, установили подозреваемого в совершении противоправного деяния — 22-летнего жителя Екатеринбурга, — рассказали в МВД по РК

Выехав в служебную командировку в Екатеринбург, сотрудники полиции задержали подозреваемого по месту жительства.

В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, — отметили в полиции.

Следователи устанавливают возможную причастность задержанного к иным фактам мошенничества.

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