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В Красноперекопске построят крупное водоочистное сооружение

В Красноперекопске построят крупное водоочистное сооружение

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:30 30.07.2024

Производительность водоочистного сооружения составит 15 тысяч кубометров в сутки.

Станция позволит обеспечить качественной питьевой водой жителей не только города, но и района. Цель проекта — повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

По словам Премьер-министра Крыма, подрядной организацией выполнены все подготовительные и земляные работы, а также работы по устройству фундаментов зданий и сооружений, входящих в состав проекта.

В настоящее время ведутся подготовительные работы для прокладки трубопровода, монтируются стеновые сендвич-панели здания водоподготовки, проводится армирование пола здания водоподготовки, а также гидроиспытания резервуара. Строительство водоочистного сооружения реализуется в рамках регионального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда», — заявил Юрий Гоцанюк.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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