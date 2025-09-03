В Красноперекопске руководитель не выплачивала сотрудникам зарплату. Больше года…

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении директора предприятия общественного питания, обвиняемой в невыплате заработной платы работникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).
Следственным отделом по городу Красноперекопск установлено, что с февраля 2024 по июнь 2025 года руководитель организации допустила полную невыплату заработной платы работникам на сумму свыше 200 тыс. рублей. Параллельно на счета предприятия в указанный период регулярно поступали денежные средства, таким образом у директора имелась возможность выплатить причитающуюся сумму сотрудникам. Вместе с тем, руководитель фирмы в нарушение действующего законодательства расходовал имеющиеся средства на иные нужды предприятия.
Следователями проведены необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на восстановление нарушенных прав жителей Красноперекопска. Задолженность по заработной плате перед работниками погашена полностью.
Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.
