В Красноперекопске сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя. Без погони не обошлось

В Красноперекопске, на ул. Толбухина наряд ДПС заметил автомобиль ВАЗ-2101, который вызвал подозрение. Водитель не подчинился требованию об остановке и, увеличив скорость, продолжил движение. Сотрудники ГИБДД начали преследование автомобиля. Скрывавшемуся водителю неоднократно подавался сигнал об остановке через громкоговорящее устройство.

Сведения об автомобиле полицейские сообщили в дежурную часть, а также попутным экипажам ДПС. Нарушителя удалось задержать за чертой города. После остановки водитель заблокировался в салоне и не спешил выходить из машины. После того, как мужчина согласился открыть дверь, он был задержан правоохранителями, — рассказали подробности в МВД по РК.

Нарушителем оказался 29-летний житель одного из поселков района. По всем признакам, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования на месте, а также в медицинском учреждении он отказался.

Сотрудниками полиции в отношении водителя составлены административные материалы по части 1 ст.12.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и ч.2 ст. 12.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях (невыполнение требования об остановке транспортного средства), — уточнили в МВД по РК.