В Красноперекопске сотрудники МЧС России спасли жизнь девушке

В Красноперекопске около полудня в МЧС поступил звонок с просьбой о помощи: требовалось попасть в квартиру, хозяйка которой собиралась… дабы не нарушать ни законов, ни этических норм, скажем так… прыгнуть с высоты.

Прибывшим сотрудникам ГУ МЧС России по РК Вадиму Кащею и Александру Малиновскому удалось установить контакт с девушкой и снять ее с козырька балкона. Уговорили, поймали, спасли. Спасатели — молодцы. А девушке — срочно к психологу (а лучше психиатру).

Видео спасения — здесь.

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