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В Красноперекопске сотрудники МЧС России спасли жизнь девушке
Скриншот: ГУ МЧС России по РК

В Красноперекопске сотрудники МЧС России спасли жизнь девушке

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 21:57 10.07.2024

В Красноперекопске около полудня в МЧС поступил звонок с просьбой о помощи: требовалось попасть в квартиру, хозяйка которой собиралась… дабы не нарушать ни законов, ни этических норм, скажем так… прыгнуть с высоты.

Прибывшим сотрудникам ГУ МЧС России по РК Вадиму Кащею и Александру Малиновскому удалось установить контакт с девушкой и снять ее с козырька балкона. Уговорили, поймали, спасли. Спасатели — молодцы. А девушке — срочно к психологу (а лучше психиатру).

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Видео спасения — здесь.

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