В Красноперекопске строятся водопроводные очистные сооружения

Работы ведут по нацпроекту «Жилье и городская среда». Реализация проекта позволит обеспечить качественной питьевой водой около 45 тысяч жителей города и района.

Полностью уложены трубопроводы отвода солевого концентрата, на 96% завершена прокладка городской части. Глубоководный выпуск выполнен на 100%, внутриплощадочные сети — на 92%. Все технологическое оборудование доставлено. Ведется отделка административно-бытового здания, монтаж периметрального ограждения и освещения, – заявил Юрий Гоцанюк.

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.