В Красноперекопске строятся водопроводные очистные сооружения

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк в ходе рабочей поездки проинспектировал ход строительства водопроводных очистных сооружений в г. Красноперекопске — готовность объекта достигла 86%. Уже возведены 6 резервуаров, завершены основные строительные работы зданий водоподготовки, электролизной и насосной станции.
Полностью уложены трубопроводы отвода солевого концентрата, на 96% завершена прокладка городской части. Глубоководный выпуск выполнен на 100%, внутриплощадочные сети — на 92%. Все технологическое оборудование доставлено. Ведется отделка административно-бытового здания, монтаж периметрального ограждения и освещения, – заявил Юрий Гоцанюк.
Работы ведут по нацпроекту «Жилье и городская среда». Реализация проекта позволит обеспечить качественной питьевой водой около 45 тысяч жителей города и района.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
