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В Красноперекопске водитель – злостный нарушитель ПДД управлял авто «под кайфом»
Фото: МВД

В Красноперекопске водитель – злостный нарушитель ПДД управлял авто «под кайфом»

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 20:06 24.02.2021

В Красноперекопске возбуждено уголовное дело в отношении водителя, управлявшего автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Сотрудники полиции остановили его автомобиль для проверки документов, при этом водитель сразу же вызвал подозрение своим поведением.

57-летний житель села Новопавловка уже был лишен права управления автотранспортным средством на 18 месяцев за аналогичное правонарушение. Но урок не пошел впрок. Результаты медицинского освидетельствования подтвердили содержание в биосреде водителя наркотического средства «канабинол».

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет, — сообщили в МВД по РК.

Сотрудники полиции напоминают, что правовые последствия для нетрезвых водителей могут быть еще более тяжкими: законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, если по вине пьяного водителя произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли люди.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения ответственно относиться к соблюдению правил дорожного движения, беречь себя и окружающих.

В Красноперекопске водитель – злостный нарушитель ПДД управлял авто «под кайфом»

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