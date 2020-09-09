В Красноперекопске вор украл… раритетную драгунскую шашку

В Красноперекопске в полицию поступило заявление от 63-летнего жителя города, члена казачьего общества, который сообщил, что неизвестный украл из его дома сувенирную шашку стоимостью около 30 000 рублей. Ценность этой драгунской шашки для казака была еще и в том, что ее специально для заявителя изготавливали под заказ в Республике Адыгее.

Уполномоченный участковый полиции Рустем Ганиев в ходе розыскных мероприятий задержал подозреваемого в краже. Им оказался 31-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за совершение краж. Задержанный свою вину полностью признал, в содеянном раскаялся. Мужчина пояснил, что был в гостях у сына потерпевшего и вместе с ним употреблял спиртные напитки. Когда гостеприимный приятель сильно захмелел, злоумышленник воспользовался ситуацией, тайно похитил дорогую вещь и покинул квартиру, — рассказали в МВД по РК.

Похищенное имущество подозреваемый продал знакомому за 500 рублей и спиртное. Затем дорогую вещь перепродали неизвестному мужчине.

Сотрудники полиции нашли сувенирную шашку и вернули хозяину. Мужчина был очень рад возвращению дорогой ему вещи и поблагодарил красноперекопских стражей порядка за их работу.

Следственным отделением МО МВД России «Красноперекопский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину), — отметили в полиции.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.