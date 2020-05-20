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В Красноперекопске задержали «любовного» афериста

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 20:32 20.05.2020

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России в Красноперекопске обратилась молодая жительница Армянска, которая сообщила, стала жертвой мошенничества.

Предположительно житель Красноперекопска путем обмана завладел ее деньгами в сумме 10500 рублей. Как пояснила потерпевшая, она познакомилась с парнем на одном из сайтов знакомств. После переписки молодой человек несколько раз приезжал к ней в гости. Через некоторое время новый знакомый попросил перечислить ему на банковскую карту деньги, ссылаясь на то, что в связи с болезнью находится на лечении в Симферополе. Переживающая за самочувствие возлюбленного крымчанка три раза переводила денежные средства на его банковскую карту. Личность молодого человека была установлена, им оказался 24-летний житель города Красноперекопск. Как выяснилось¸ никаким заболеванием злоумышленник не страдал. Он попросту воспользовался возникшими к нему у доверчивой девушки чувствами, чтобы обмануть ее, — озвучили детали истории в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделением МО МВД России «Красноперекопский» по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество с причинением значительного ущерба).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

Полиция предупреждает: остерегайтесь «брачных» аферистов!

Любовные или брачные аферисты — это люди, обладающие качествами тонких психологов. Играя на желании быть любимой и для кого-то нужной и дав эти ощущения, мошенники с легкостью достигают своей цели. А цели обычно довольно материальные: машина, квартира, деньги и т.д. После получения благ они без следа и угрызения совести исчезают с добычей.

В Красноперекопске задержали "любовного" афериста

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