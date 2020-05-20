В Красноперекопске задержали «любовного» афериста

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России в Красноперекопске обратилась молодая жительница Армянска, которая сообщила, стала жертвой мошенничества.

Предположительно житель Красноперекопска путем обмана завладел ее деньгами в сумме 10500 рублей. Как пояснила потерпевшая, она познакомилась с парнем на одном из сайтов знакомств. После переписки молодой человек несколько раз приезжал к ней в гости. Через некоторое время новый знакомый попросил перечислить ему на банковскую карту деньги, ссылаясь на то, что в связи с болезнью находится на лечении в Симферополе. Переживающая за самочувствие возлюбленного крымчанка три раза переводила денежные средства на его банковскую карту. Личность молодого человека была установлена, им оказался 24-летний житель города Красноперекопск. Как выяснилось¸ никаким заболеванием злоумышленник не страдал. Он попросту воспользовался возникшими к нему у доверчивой девушки чувствами, чтобы обмануть ее, — озвучили детали истории в пресс-службе МВД России в Крыму.