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В Красноперекопские полицейские ликвидировали наркопритон
Фото: МВД по РК

В Красноперекопские полицейские ликвидировали наркопритон

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 10:51 24.03.2020

В Красноперекопске местная жительница устроила в своей квартире притон для употребления наркотиков. По информации МВД по РК, 40-летняя женщина приглашала в свое жилище наркозависимых граждан, гостеприимно предлагая для потребления наркотических средств не только помещение своей квартиры, но и собственно приспособление для курения наркотических средств, которое в ходе осмотра полицейскими было изъято.

Согласно результатам экспертных исследований, вещество, изъятое в жилище гражданки, является наркотическим средством «гашиш», — уточнили в полиции.

Отделом дознания МО МВД России «Красноперекопский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.232 Уголовного кодекса Российской Федерации (содержание притона для потребления наркотических средств). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В Красноперекопские полицейские ликвидировали наркопритон

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